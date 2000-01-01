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Либерман: Нетаниягу лишился правого блока | Фото:01.01 20:33   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу лишился правого блока

Правого блока, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу создал после сентябрьских выборов, больше не существует.

Об этом утром в среду, 1 января, заявил лидер партии НДИ Авигдор Либерман в прямом эфире радиостанции "КАН Решет-бет".

"Из того, что я слышу, по крайней мере в религиозных кругах, можно сделать вывод, что нет более блока. Блок более не существует. Блок развалился", - заявил Либерман.

По его словам, в ближайшие два месяца Израиль ожидает немало сюрпризов. Подробного объяснения, что именно должно произойти Либерман, правда, не рассказал, а лишь ответил намеком, что "все возможно".

"Я совершенно не уверен, что результаты мартовских выборов будут такими, как прогнозируют социологи в своих опросах", - добавил он.

Касаясь вопроса о неприкосновенности для Нетаниягу, Либерман сказал, что его партия отреагирует на это лишь после того, как подобная просьба поступит от главы правительства. Лидер НДИ рекомендовал Нетаниягу не пользоваться таким правом, а попытаться в суде доказать свою невиновность. Он также напомнил, что в свое время с такой же рекомендацией выступал сам Нетаниягу в отношении экс-премьера Эхуда Ольмерта, когда против того было выдвинуто обвинительное заключение.


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