Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке, когда она схватила его за руку и дернула его к себе. Он сказал, что потерял терпение и подал "плохой пример". Папа использовал свою первую проповедь на Новый год, чтобы осудить насилие в отношении женщин, которое он сравнил с осквернением Бога.
Папа Франциск столкнулся с женщиной во вторник вечером во время прогулки по площади Святого Петра.
Паломник неожиданно схватила его за руку и потянула к себе. Франциск вырвался и ударил её по руке.
"Очень много раз мы теряем терпение, даже я, и я извиняюсь за вчерашний плохой пример", - сказал он тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра в среду в конце традиционной новогодней мессы.
Он использовал эту речь, чтобы прямо осудить жестокое обращение с женщинами в современном обществе.
Here's the moment a woman grabs Pope Francis' hand, pulling him. He slaps her hand away.