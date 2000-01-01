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Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке | Фото:02.01 01:26   MIGnews.com

Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке, когда она схватила его за руку и дернула его к себе. Он сказал, что потерял терпение и подал "плохой пример". Папа использовал свою первую проповедь на Новый год, чтобы осудить насилие в отношении женщин, которое он сравнил с осквернением Бога.

Папа Франциск столкнулся с женщиной во вторник вечером во время прогулки по площади Святого Петра.

Паломник неожиданно схватила его за руку и потянула к себе. Франциск вырвался и ударил её по руке.

"Очень много раз мы теряем терпение, даже я, и я извиняюсь за вчерашний плохой пример", - сказал он тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра в среду в конце традиционной новогодней мессы.

Он использовал эту речь, чтобы прямо осудить жестокое обращение с женщинами в современном обществе.




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