02.01 01:26 MIGnews.com

Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке

Here's the moment a woman grabs Pope Francis' hand, pulling him. He slaps her hand away.



The pope was visiting the nativity scene in St. Peter's Square during #NewYearsEve pic.twitter.com/4TmTSPJo12 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 1 января 2020 г.

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Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке, когда она схватила его за руку и дернула его к себе. Он сказал, что потерял терпение и подал "плохой пример". Папа использовал свою первую проповедь на Новый год, чтобы осудить насилие в отношении женщин, которое он сравнил с осквернением Бога.Папа Франциск столкнулся с женщиной во вторник вечером во время прогулки по площади Святого Петра.Паломник неожиданно схватила его за руку и потянула к себе. Франциск вырвался и ударил её по руке."Очень много раз мы теряем терпение, даже я, и я извиняюсь за вчерашний плохой пример", - сказал он тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра в среду в конце традиционной новогодней мессы.Он использовал эту речь, чтобы прямо осудить жестокое обращение с женщинами в современном обществе.