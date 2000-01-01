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01.01 16:02   MIGnews.com

Полицейского обвинят в насильственном задержании харедим

Полицейское следственное управление Министерства юстиции предъявит обвинения против следователя, который физически воздействовал на ультраортодоксального протестующего в Бейт-Шемеш.

Видео по ссылке.

В заключении, представленном в магистратский суд Иерусалима, говорится, что Яаков Шитрит обвиняется в нападении и препятствовании правосудию в июльском инциденте.

Шитрит, который был отстранен от служебных обяханностей после появления видео, был одним из нескольких полицейских, сопровождающих муниципальных работников, выполняющих приказ о сносе здания в ультраортодоксальном районе города.

Столкновения произошли между полицией и протестующими, которые выступили против сноса, во время которого Шитрит потянул за наручники Мордехая Кройцера. Согласно обвинительному заключению, Шитрит ложно утверждал, что на него напали демонстранты и сломали ему ногу.


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