Полицейского обвинят в насильственном задержании харедим

В заключении, представленном в магистратский суд Иерусалима, говорится, что Яаков Шитрит обвиняется в нападении и препятствовании правосудию в июльском инциденте.
Шитрит, который был отстранен от служебных обяханностей после появления видео, был одним из нескольких полицейских, сопровождающих муниципальных работников, выполняющих приказ о сносе здания в ультраортодоксальном районе города.
Столкновения произошли между полицией и протестующими, которые выступили против сноса, во время которого Шитрит потянул за наручники Мордехая Кройцера. Согласно обвинительному заключению, Шитрит ложно утверждал, что на него напали демонстранты и сломали ему ногу.