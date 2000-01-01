01.01 14:02 MIGnews.com

Турция передала ПА "османские архивы"

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Турция передала Палестинской администрации (ПА) копию османских архивов, чтобы "подорвать притязания Израиля на землю". Об этом сообщает издание Israel Hayom.Архив включает в себя десятки документов регистрации земли вокруг Османской империи, которая управляла территорией нынешнего Израиля между 1516-1917 гг. В ПА уже используют материалы из архива, чтобы "подорвать притязания Израиля на землю в Иерусалиме, Иудее и Самарии".По словам издания, первая полная копия архива была доставлена ​​"палестинским" представителям в Анкаре. В марте 2019 года его часть была передана в Вифлеем. Информационный центр разведки и терроризма задокументировал передачу архива.Документы помогают арабам в юридических битвах, которые они ведут за претензии на многие объекты недвижимости, в основном в районе Иерусалима. Один из самых ярких примеров этого - собственность и участки земли в Старом городе, за которые борются евреи и арабы.