Турция передала Палестинской администрации (ПА) копию османских архивов, чтобы "подорвать притязания Израиля на землю". Об этом сообщает издание Israel Hayom.
Архив включает в себя десятки документов регистрации земли вокруг Османской империи, которая управляла территорией нынешнего Израиля между 1516-1917 гг. В ПА уже используют материалы из архива, чтобы "подорвать притязания Израиля на землю в Иерусалиме, Иудее и Самарии".
По словам издания, первая полная копия архива была доставлена "палестинским" представителям в Анкаре. В марте 2019 года его часть была передана в Вифлеем. Информационный центр разведки и терроризма задокументировал передачу архива.
Документы помогают арабам в юридических битвах, которые они ведут за претензии на многие объекты недвижимости, в основном в районе Иерусалима. Один из самых ярких примеров этого - собственность и участки земли в Старом городе, за которые борются евреи и арабы.