01.01 13:01 MIGnews.com

"Нетаниягу может законно требовать иммунитета"

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Бывший министр юстиции Хаим Рамон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу имеет законное право требовать депутатской неприкосновенности."Есть причины, которые указаны в Законе об иммунитете, и если он решит, что эти причины верны в его случае, он может запросить иммунитет", - сказал Рамон. Он добавил, что парламентский иммунитет не отменяет судебного разбирательства, а лишь задерживает его.По его словам, даже если судебное разбирательство будет отложено на четыре года, Нетаниягу все равно предстанет перед судом."Второе, что он утверждает и что я утверждаю, это то, что заявление о взяточничестве в отношении позитивного освещения беспрецедентно. Если бы я был членом Кнессета, я не был бы готов обвинить премьер-министра в чем-то беспрецедентном."По его словам, Закон об иммунитете расширили, чтобы избежать нанесения вреда избирателям. Он был написан не "невнимательно, а после обсуждения с теми, кто выступает против него, и теми, кто его поддерживает, и большинство его поддержало"."В случае Нетаниягу, два миллиона человек хотят, чтобы он был премьер-министром, несмотря на его обвинения, и поэтому он имеет право требовать этого."Он добавил, что ситуацию с Нетаниягу должна решать общественность, а не юристы. Рамон подчеркнул, что ожидает от тех, кто обращается в Верховный суд, обращения не в Верховный суд, а к людям.Он также сказал, что считает, что этот вопрос не будет решен в Верховном суде, и что судьи Верховного суда надеются, что предстоящие выборы сделают обсуждение ненужным.