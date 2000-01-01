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`Нетаниягу может законно требовать иммунитета` | Фото:01.01 13:01   MIGnews.com

"Нетаниягу может законно требовать иммунитета"

Бывший министр юстиции Хаим Рамон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу имеет законное право требовать депутатской неприкосновенности.

"Есть причины, которые указаны в Законе об иммунитете, и если он решит, что эти причины верны в его случае, он может запросить иммунитет", - сказал Рамон. Он добавил, что парламентский иммунитет не отменяет судебного разбирательства, а лишь задерживает его.

По его словам, даже если судебное разбирательство будет отложено на четыре года, Нетаниягу все равно предстанет перед судом.

"Второе, что он утверждает и что я утверждаю, это то, что заявление о взяточничестве в отношении позитивного освещения беспрецедентно. Если бы я был членом Кнессета, я не был бы готов обвинить премьер-министра в чем-то беспрецедентном."

По его словам, Закон об иммунитете расширили, чтобы избежать нанесения вреда избирателям. Он был написан не "невнимательно, а после обсуждения с теми, кто выступает против него, и теми, кто его поддерживает, и большинство его поддержало".

"В случае Нетаниягу, два миллиона человек хотят, чтобы он был премьер-министром, несмотря на его обвинения, и поэтому он имеет право требовать этого."

Он добавил, что ситуацию с Нетаниягу должна решать общественность, а не юристы. Рамон подчеркнул, что ожидает от тех, кто обращается в Верховный суд, обращения не в Верховный суд, а к людям.

Он также сказал, что считает, что этот вопрос не будет решен в Верховном суде, и что судьи Верховного суда надеются, что предстоящие выборы сделают обсуждение ненужным.


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