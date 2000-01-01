02.01 00:10 MIGnews.com

Греция выходит из экономического кризиса

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил об окончании кризиса в стране во время новогоднего поздравления. Он обвинил во всем прошлое правительство и пообещал улучшения ситуации в стране."В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех", - сказал Мицотакис в своей речи.Глава правительства считает, что ситуация экономика выходит на позитивные показатели, а жизнь становится безопаснее и наводится порядок."Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - закончил премьер-министр.