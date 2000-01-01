01.01 11:42 MIGnews.com

В Израиле наблюдается прирост населения

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Центральное бюро статистики опубликовало отчет о приросте населения в Израиле. Сообщается, что за последний год население Израиля выросло на 1,9% до 9,14 миллионов человек.6,772 миллиона (74,1%) граждан Израиля составляют евреи, 1,916 миллиона (21%) арабов и 448 000 (21%) других, включая русскоязычных репатриантов.78% прироста населения в 2019 году составили новорожденные, а 22% - репатриация. В течение года родилось 177 000 детей. 34 000 репатриантов прибыли в Израиль.