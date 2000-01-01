01.01 11:14 MIGnews.com

Либерман: правый блок распался

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Правый блок премьер-министра Биньямина Нетаниягу разваливается и "больше не существует", заявил в среду председатель "НДИ" Авигдор Либерман. Политик также предсказал внутрии партии "драму" и "немало сюрпризов" в преддверии предстоящих в марте выборов в Кнессет."По крайней мере, от некоторых ультраортодоксов я слышу, что… блока больше не существует, блок распался", - сказал Либерман в интервью общественному радио Кан. "Я не совсем уверен, что результаты выборов будут следовать тому, что мы видим сегодня в опросах", - продолжил он."Есть много событий, мы не можем догадаться ... Будет очень интенсивная кампания, очень короткая и эмоциональная, и поэтому вы не сможете ничего предсказать."