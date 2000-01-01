Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Израиль не станет возвращать тела террористов ХАМАСа | Фото: Thinkstock01.01 21:20   MIGnews.com

Израиль не станет возвращать тела террористов ХАМАСа

Военно-политический кабинет обсудил в воскресенье, 1 января, возможные пути возвращения тел погибших бойцов ЦАХАЛа и освобождения гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.

Согласно сообщениям, Кабинет принял единогласное решение, касающееся программы действий по продвижению вопроса о возврате тел террористов ХАМАСа.

Кабинет обсудил также политику действий, проводимую в отношении тел террористов ХАМАСа, ликвидированных при осуществлении терактов, и решил, что они будут захоронены, а не переданы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:30
СБ ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию по Сирии
21:52
Умер бывший министр Яаков Неэман
20:56
Арабу, передавшему телефоны Гаттасу, предъявлено обвинение
20:25
ВВС САР возобновили авиаудары возле Дамаска
19:17
Бразилия: 11 погибших на новогодней вечеринке
18:55
Высланные российские дипломаты покинули США
18:48
Пожар в Иерусалиме: 5 погибших
17:52
В теракте в Стамбуле погибли 5 граждан Саудовской Аравии
17:23
СМИ: Допрос Нетаниягу состоится в течение недели
16:50
Полиции Турции до сих пор неизвестно, кто стоит за терактом
16:01
"Израильский туризм в Турцию мертв"
15:49
Итоги 2016 года в сфере авиасообщения
15:11
В Израиле снизили цены на лекарства
14:04
Рекордное количество мандатов для Лапида
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus