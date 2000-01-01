01.01 21:20 MIGnews.com

Израиль не станет возвращать тела террористов ХАМАСа

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Военно-политический кабинет обсудил в воскресенье, 1 января, возможные пути возвращения тел погибших бойцов ЦАХАЛа и освобождения гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.Согласно сообщениям, Кабинет принял единогласное решение, касающееся программы действий по продвижению вопроса о возврате тел террористов ХАМАСа.Кабинет обсудил также политику действий, проводимую в отношении тел террористов ХАМАСа, ликвидированных при осуществлении терактов, и решил, что они будут захоронены, а не переданы.