01.01 21:20 MIGnews.com
Израиль не станет возвращать тела террористов ХАМАСа
Военно-политический кабинет обсудил в воскресенье, 1 января, возможные пути возвращения тел погибших бойцов ЦАХАЛа и освобождения гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.
Согласно сообщениям, Кабинет принял единогласное решение, касающееся программы действий по продвижению вопроса о возврате тел террористов ХАМАСа.
Кабинет обсудил также политику действий, проводимую в отношении тел террористов ХАМАСа, ликвидированных при осуществлении терактов, и решил, что они будут захоронены, а не переданы.
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