01.01 18:55 MIGnews.com

Высланные российские дипломаты покинули США

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Российские дипломаты, высланные по приказу президента США Барака Обамы, покинули Вашингтон в воскресенье, 1 января, как сообщают российские информагентства со ссылкой на посольство России."Самолет взлетел, все покинули США", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы посольства.Обама распорядился "о высылке 35 российских подозреваемых шпионов и ввел санкции в отношении двух российских разведывательных ведомств из-за хакерских вмешательств" во время президентских выборов 2016 года".Президент России Владимир Путин решил не высылать кого-либо в ответ на это, сказав, что он будет рассматривать действия новоизбранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, при принятии решения относительно дальнейших шагов в отношениях России и США.