01.01 15:49 MIGnews.com

Итоги 2016 года в сфере авиасообщения

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Управление гражданской авиации Израиля сообщает о значительном росте числа пассажиров на международных рейсах, отмечая следующие результаты программы министра транспорта и разведки Исраэля Каца "Открытое небо". В общей сложности с 2011 года пассажиропоток аэропорта им. Бен-Гуриона увеличился на 50%. Только за последний год число пассажиров на международных рейсах в этом аэропорту увеличилось более чем на 1,6 миллиона, то есть на 11%, по сравнению с прошлым годом. Удельный вес прироста авиаперевозок приходится на такие страны, как Украина, Турция, Голландия, Кипр, большинство из них с последующим транзитом Европу.Итак, в 2016 году аэропорт им. Бен-Гуриона принял более 18 миллионов пассажиров, из них - 17 387 971 на международных направлениях.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Мы начинаем пятый год действия соглашения "Открытое небо" со странами ЕС. В этом году "небо должно полностью открыться". Несмотря на все прогнозы, результаты соглашения пошли на пользу израильским пассажирам. А израильские авиакомпании не только не пострадали, но и расширили свою работу, введя новые рейсы на многие направления в Европе.Министр Кац добавил, что благодаря соглашению Израиль стал неотъемлемой частью стран Евросоюза во всем, что касается авиасообщения. Полеты за границу теперь по карману для всех граждан, доступными для израильтян стали многие аэропорты мира.На сегодняшний день через аэропорт им. Бен-Гуриона осуществляются рейсы более 100 авиакомпаний в 135 направлений в мире. Это можно назвать уникальной ситуацией для аэропорта такого масштаба. При таком росте пассажиропотока необходимо расширение работы аэропорта, в дополнение к тем улучшениям, которые были осуществлены за последние годы.В связи с этим уже летом 2017 года терминал № 1 начнет работу в полномасштабном режиме. На сегодняшний день этот терминал обслуживает 160 международных авиарейсов (компании EASYJET, WIZZAIR, ARKIA, ISRAIR и UP), что составляет 13% от общего числа рейсов в аэропорту им. Бен-Гуриона. Таким образом, здесь будут работать в полном объеме два терминала.Заметим, что в этом году рост числа пассажиров произошел благодаря израильским пассажирам – процентное соотношение израильтян и иностранных туристов - 70 и 30 соотвественно.Интересен тот факт, что значительно возросло число стыковочных рейсов в аэропорту им. Бен Гуриона. Ведущими компаниями в этом направлении являются Аеroflot, Turkish Airlines и Рegasus Airlines. Из Израиля они осуществляют полёты в Европу.Министр также назвал пять ведущих стран, в которые и из которых направляется пассажиропоток аэропорта им. Бен-Гуриона. Это Турция- 1,6 миллиона пассажиров (большинство из них - транзитные рейсы), США - 1, 45 миллиона, Германия – 1,2 миллиона, Италия – 1,5 миллиона и Россия и Франция - по миллиону пассажиров каждая. Пять ведущих по количеству пассажиров авиаперевозчиков (около 50% авиарейсов аэропорта им. Бен-Гуриона): EL AL - 5,5 миллионов пассажиров в год, TURKISH AIRLINES - 932 тысячи, EASY JET – 719 тысяч, AEROFLOT - 704 тысячи, ARKIA 650 тысяч, ISRAIR – 548 тысяч пассажиров в год.В аэропорту "Увда" пассажиропоток вырос на 97,8% по сравнению с прошлым годом. Он составил 128 595 человек, для сравнения - в 2015 году это число составляло 65 006.Напомним, что "Открытое небо" – это соглашение между Израилем и 28 странами ЕС, которое снимает ограничения на количество авиарейсов и авиакомпаний, осуществляющих перелеты между Израилем и Европой.Помимо программы "Открытое небо", в последние годы были расширены соглашения в сфере авиасообщения с Россией, Украиной, Таиландом, Гонконгом, Индией, Канадой, Японией и Китаем.Либерализация политики в сфере авиасообщения приводит к увеличению числа авиарейсов и авиакомпаний, тем самым и к конкуренции и снижению цен.