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01.01 14:37   MIGnews.com

Рон Лаудер - свидетель по делу против Нетаниягу

По информации второго канала израильского ТВ, свидетелем, давшим показания по делу о получении незаконных подарков премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу является знаменитый еврейский миллиардер Рон Лаудер.

Нетаниягу якобы получил “великолепные и чрезвычайно дорогие” подарки от израильских и иностранных бизнесменов, и не отчитался об этом, как положено.

Также подарки якобы получили члены семьи Нетаниягу.

Портал walla сообщает о том, что два бизнесмена сознались в передаче подарков Нетаниягу и его сыну Яиру. Они сообщили, что подарки были "проявлением дружбы" и они не ожидали взамен никаких преференций.

Рон Лаудер был допрошен израильской полицией три месяца назад, когда он прилетел на похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса.

Всего по делу допрошены в Израиле и за границей более 50 человек.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт принял решение о том, что полиция допросит и Нетаниягу.

Полиция послала запрос в канцелярию премьер-министра с просьбой назначить дату встречи. Ответ пока не получен.

Арэль Сегаль, ведущий радиостанции Галей ЦАХАЛ сообщил, что в социальных сетях пишут о том, что Нетаниягу якобы подарили дорогой костюм, что и является причиной скандала.

Сам Нетаниягу, открывая сегодняшнее заседание кабинета, сказал обращаясь к министрам: “Я рекомендую лидерам оппозиции успокоиться, и отправить успокоительные сигналы своим портным”.
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