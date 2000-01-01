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Рекордное количество мандатов для Лапида 01.01 14:04   MIGnews.com

Рекордное количество мандатов для Лапида

Исследовательский институт Статнет провел по заказу 10-го канала израильского ТВ опрос общественного мнения о политических предпочтениях израильтян.

Респондентам был задан вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили сегодня.

Выяснилось, что партия Еш Атид Яира Лапида продолжает усиливаться и набирать мандаты.

Если бы выборы прошли сегодня, Еш Атид получил бы 27 мандатов, Ликуд - 23, Еврейский Дом -12, Объединенный Арабский Список - 12, Наш Дом Израиль - 10. Блок Сионистский Лагерь получит всего восемь мандатов. ШАС также получит восемь мандатов, Кулану -7 мандатов, Яадут А-Тора - 7, Мерец -6.
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