01.01 14:04 MIGnews.com

Рекордное количество мандатов для Лапида

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Исследовательский институт Статнет провел по заказу 10-го канала израильского ТВ опрос общественного мнения о политических предпочтениях израильтян.Респондентам был задан вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили сегодня.Выяснилось, что партия Еш Атид Яира Лапида продолжает усиливаться и набирать мандаты.Если бы выборы прошли сегодня, Еш Атид получил бы 27 мандатов, Ликуд - 23, Еврейский Дом -12, Объединенный Арабский Список - 12, Наш Дом Израиль - 10. Блок Сионистский Лагерь получит всего восемь мандатов. ШАС также получит восемь мандатов, Кулану -7 мандатов, Яадут А-Тора - 7, Мерец -6.