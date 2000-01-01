СБ ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию по Сирии
Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку достигнутых при посредничестве России и Турции договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией, сообщает ТАСС.
За документ проголосовали все 15 стран - членов СБ.
В принятой резолюции Совбез принял во внимание достигнутые договоренности, а также заявил о поддержке "усилий России и Турции по прекращению насилия в Сирии и запуску политического процесса". Члены Совета подчеркнули, что ожидают проведения в столице Казахстана встречи и рассматривают ее в качестве важного шага перед намеченным на 8 февраля возобновлением в Женеве межсирийских переговоров под эгидой ООН.
В СБ ООН подтвердили приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", а также подчеркнули, что единственный путь устойчивого урегулирования конфликта в стране лежит через всесторонний политический процесс, который должен идти под руководством самих сирийцев на основе Женевского коммюнике, решений СБ ООН и Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Кроме того, в текст включено положение, призывающее стороны конфликта предоставить гуманитарным сотрудникам безопасный и беспрепятственный доступ для оказания помощи жителям всех районов Сирии.
По итогам голосования западные страны высказывались о достигнутых при посредничестве Москвы и Анкары договоренностях со сдержанным оптимизмом. Как заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон, в Вашингтоне хотят посмотреть, как будет выполняться сделка, а также рассчитывают, что режим прекращения огня будет действовать в полной мере на всей территории страны. В свою очередь зампостпреда Великобритании Питер Уилсон подчеркнул необходимость обеспечения нейтрального мониторинга за перемирием во взаимодействии с ООН и МГПС.
29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики, второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории страны с 00:00 по местному времени 30 декабря (01:00 мск).