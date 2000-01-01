01.01 11:03 MIGnews.com
Трамп пригласит Нетаниягу на инаугурацию
Советники избранного президента США Дональда Трампа намерены пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на инаугурацию 20 января.
Они также хотят организовать встречу двух лидеров до начала церемонии.
The New York Post сообщает, что зять Трампа, Джаред Кушнер “агрессивно обхаживает” Нетаниягу, с тем, чтобы тот принял участие в празднованиях 20 января.
Сразу после победы Трампа на выборах Нетаниягу поздравил нового президента, а тот пригласил израильского премьера посетить США “при первой же возможности”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии