01.01 11:03 MIGnews.com

Трамп пригласит Нетаниягу на инаугурацию

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Советники избранного президента США Дональда Трампа намерены пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на инаугурацию 20 января.Они также хотят организовать встречу двух лидеров до начала церемонии.The New York Post сообщает, что зять Трампа, Джаред Кушнер “агрессивно обхаживает” Нетаниягу, с тем, чтобы тот принял участие в празднованиях 20 января.Сразу после победы Трампа на выборах Нетаниягу поздравил нового президента, а тот пригласил израильского премьера посетить США “при первой же возможности”.