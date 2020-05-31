Страх перед эпидемией среди мигрантов в южном Тель-Авиве

31.05 12:36 MIGnews.com

Поделиться

SQL: select id,title,anons,author,part_il as part,region as region,theme_il as theme,tstamp_il as tstamp from articles where is_il = 'Y' and theme_il='451' and id!='310520_122332_98343' and tstamp_il<2020-05-31 13:21:51 order by tstamp_il desc limit 8



ERROR:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '13:21:51 order by tstamp_il desc limit 8' at line 1

По сообщения в израильской прессе, у властей существуют обоснованные опасения вспышки коронавируса среди мигрансткого населения, в первую очередь, в южном Тель-Авиве.По данным Национальной Кампании Против Коронавируса, с начала минувшей недели были выявлены 19 носителей коронавируса среди иностранных рабочих. Общее количество зараженных среди мигрантов достигло 64.В Тель-Авиве проживает около 40 тысяч инфильтрантов, 7000 среди них - несовершеннолетние. Около половины мигрантов - выходцы из Эритреи и Судана. Также среди мигрантов - значительное количество граждан Филиппин и государств Африки, работавших легально, но чьи визы давно просрочены. Мигранты сосредоточены в трех кварталах Тель-Авива: Неве Шаанан, Хатиква и Шапира.Мигрантское население считается наиболее уязвимым в экономическом отношении. У него нет никаких сбережений, и большинство мигрантов работают на временных и плохо оплачиваемых работах. Очень значительная часть из них занята в гостиничном и ресторанном бизнесе, подвергнувшихся наиболее тяжелому удару в ходе кризиса коронавируса.В связи с этим многие мигранты не хотят проходить тестирование на коронавирус - опасаясь увольнения с работы и потери источника доходов.Мигрант, проживающий в южном Тель-Авиве и работающий мойщиком тарелок в одном из ресторанов говорит: “Мы вернулись на работу только на прошлой неделе, после перерыва, который длился более двух месяцев. У нас не осталось ни одного шекеля, нам никто ничем не помог, потому что нам не положены те пособия, которые положены израильтянам. Поэтому у нас нет никаких причин идти на тесты - они нам могут только навредить”.Организация Кав Ле Овед заявила: “Государство должно как можно больше помогать иностранным рабочим и мигрантам, столкнувшимся с эпидемией коронавируса. Эта помощь должна выражаться в предоставлении им полной сети социальной безопасности, которая позволит им пройти тесты на коронавирус без опасения потери источника доходов. Им также необходимо предоставить доступ ко всем соответствующим службам и видам помощи. Также следует строго следить за тем, чтобы уровень зараженности среди этой группы населения не стал основанием для расистских высказывания и агрессивного поведения в отношении иностранных рабочих. Борьба с коронавирусом является международной проблемой, и вирус не делает различия между группами или государствами”.Скученность проживания мигрантов затрудняет любые попытки изоляции зараженных. На недавних слушания в комитете по коронавирусу Кнессета представители министерства здравоохранения сообщили, что у них крайне мало информации о мигрантском населении, а также возможностей установления реального местонахождения выявленных носителей вируса. Отсутствие каналов связи с мигранстким населением также не позволяет установить количество лиц, вылечившихся от вируса.Главная опасность - не заражение самих мигрантов, а тот факт, что мигрантское население на многих уровнях взаимодействует с израильтянами, в том числе в группах риска, в первую очередь - в домах престарелых.