Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами
30.04 13:11 MIGnews.com
В сирийских социальных сетях появились первые фотографии с ущербом, причиненным ночными ударами по иранским базам в Сирии. Также показаны обломки примененного против Сирии оружия. Военные эксперты утверждают, что речь идет о смарт-бомбах GBU-39. Противобункерные бомбы такого типа стоят на вооружении армий США и их союзников и могут устанавливаться на самолет F-35. Отклонение планирующей бомбы GBU-39 от цели составляет 5-8 метров и она в состоянии пробивать укрепленные железобетонные бункеры с толщиной стены до метра.