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Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами

30.04 13:11   MIGnews.com

В сирийских социальных сетях появились первые фотографии с ущербом, причиненным ночными ударами по иранским базам в Сирии. Также показаны обломки примененного против Сирии оружия. Военные эксперты утверждают, что речь идет о смарт-бомбах GBU-39. Противобункерные бомбы такого типа стоят на вооружении армий США и их союзников и могут устанавливаться на самолет F-35. Отклонение планирующей бомбы GBU-39 от цели составляет 5-8 метров и она в состоянии пробивать укрепленные железобетонные бункеры с толщиной стены до метра. Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами
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