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Живой щит ХАМАСа

30.04 16:50   MIGnews.com

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала серию фотографий, демонстрирующих, как ХАМАС использует “живой щит” из гражданского населения, выводимого на демонстрации у границы Газы для совершения диверсий. На первом фото - однообразные заранее заготовленные мешки с песком. на втором - кучи подожженных покрышек. На третьем фото - демонтирование секции забора безопасности, на четвертом - группа террористов под прикрытием демонстрации крадется к границе. На пятом фото группа готовится к атаке. На шестом - поджог инфраструктуры границы. Седьмая фотография показывает расстояние от места проведения демонстрации до Керем-Шалом. Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа Живой щит ХАМАСа
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