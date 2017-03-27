Израильские лидеры - под прицелом ХАМАСа

30.03 09:48 MIGnews.com

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ХАМАС развернул новую пропагандистскую кампанию с обещанием страшной мести за ликвидацию в Газе одного из его командиров, Мазена Фукаха. ХАМАС грозится не ракетными обстрелами, но ответной ликвидацией одного из израильских лидеров. Глава политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил: “Если враг изменил правила игры - руководство движения, его политический и военный компоненты этот вызов принимают”. Кампания, в соответствии с этим, получила название “Вызов принят”. В разных частях Газы и в социальных сетях появились постеры с надписью "Вызов принят" на иврите, английском и арабском языках.