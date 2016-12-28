"Захава Гальон - сутенер террористов и предателей"
28.12 16:16 MIGnews.com
На заседании Кнессета по образованию лоб в лоб столкнулись лидер партии Мерец и депутат от Ликуда Орен Хазан.
На заседании обсуждался вопрос о закрытии доступа в школы и образовательные учреждения членов неправительственной организации Шоврим Штика.
Депутаты поспорили о том, кто из них заслуживает клички “сутенер”.
Гальон, в ходе обсуждения, назвала Орена Хазана “сутенером”, намекая на его прошлое в качестве руководителя болгарского казино.
Хазан, дождавшись, когда ему предоставят слово, обрушился на Захаву: “Если я сутенер, то ты - сутенерша террористов”. Гальон ответила: “Ты - сутенер с печатью суда”. Хазан: “Суд постановил, что ничего подобного не было. В твоем случае, суда еще не было. С таким депутатом, как Басиль Гатас за решеткой, будем надеяться, что еще больше предателей - по дороге туда”.
Ведущий заседание комитета трижды предупредил Хазана о недопустимости его поведения, после чего приставы Кнессета вывели его из зала.
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