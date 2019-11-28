Фото: снос домов убийц Двира Сорека
28.11 14:28 MIGnews.com
В ночь на 28 ноября ЦАХАЛ приступил к сносу домов
24-летнего Насира Асфара и 30-летнего Касем Асфара, убивших Дира Сорека в Гуш Эцион.
Пресс-служба Армии Обороны Израиля обнародовала соответствующие фотографии.
"Мы, солдаты и бойцы бригады "Иудея", ставим своей первой целью охранять и защищать безопасность мирных жителей. Пусть каждый террорист, который пытается причинить вред израильским гражданам, знает, что его дом будет снесен, что мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы замкнуть круг и продолжать противостояние терактам", – сказал командир региональной бригады "Иудея" Итамар Бен-Хаим.
Напомним, что кузены Касем и Касим Асфара, были задержаны в ходе рейда полицейского спецназа Ямам в бейт Кахил через 48 часов после теракта. Братья обвиняются в жестоком убийстве Двира Сорека, которое произошло 9 августа возле перекрестка Гуш-Эцион. Они были арестованы в своих же домах недалеко от Хеврона, через два дня после теракта.
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