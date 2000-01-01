Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Момент истины: артиллерийская группа на северной границе

28.04 08:50   MIGnews.com

Артиллерийские подразделения ЦАХАЛа провели учения на северной границе Израиля. В ходе учений были отработаны ситуации реального боя в условиях севера Израиля: марш-бросок по горным дорогам, заход в зоны жилой застройки, огонь по вражеским силам. 55-й артиллерийский батальон продемонстрировал способность маневра в тяжелых условиях, точную стрельбу и готовность противостоять любым угрозам, которые могут возникнуть на северной границе. Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе Момент истины: артиллерийская группа на северной границе
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:32
Марин Ле Пен хочет сделать Европу "счастливой"
09:23
Новый Железнодорожный Ближний Восток
09:18
Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды
08:57
Глава МИД Германии не захотел говорить с Биби по телефону
08:34
Лондон:при аресте подозреваемых в терроризме, ранили женщину
08:20
Рынок жилья теряет обороты
07:56
Асад: Израиль поддерживает террористов
07:44
Газе отключили электричество? - Будем обстреливать Израиль
07:17
Чистый семейный доход: все о программе Кахлона
07:14
Иран: удары Израиля по Сирии помогают терористам
07:13
Видео: Patriot сбивает сирийский беспилотник на Голанах  
06:44
Тиллерсон: Китай угрожал Северной Корее
06:31
Постпред США в ООН призвала оказать давление на РФ
05:22
Минфин разрабатывает план повышения пособий для инвалидов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus