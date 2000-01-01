Момент истины: артиллерийская группа на северной границе
28.04 08:50 MIGnews.com
Артиллерийские подразделения ЦАХАЛа провели учения на северной границе Израиля. В ходе учений были отработаны ситуации реального боя в условиях севера Израиля: марш-бросок по горным дорогам, заход в зоны жилой застройки, огонь по вражеским силам. 55-й артиллерийский батальон продемонстрировал способность маневра в тяжелых условиях, точную стрельбу и готовность противостоять любым угрозам, которые могут возникнуть на северной границе.