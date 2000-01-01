ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

27.04 20:41 MIGnews.com

Поделиться

Завершились учения Allied Spirit X с участием солдат патрульного батальона десантников.Учения проходили на немецкой земле в сотрудничестве с иностранными армиями из разных стран, включая США, Германию и Великобританию.В рамках данных учений бойцы ЦАХАЛ тренировались в сотрудничестве с иностранными армиями.Цели учений состояли в улучшениях способности к взаимному сотрудничеству между участвующими армиями, совместному обучению и применению сил.Во время учений войска одновременно осваивали новые приемы и подкрепляли имеющиеся навыки.