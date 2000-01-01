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ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

27.04 20:41   MIGnews.com

Завершились учения Allied Spirit X с участием солдат патрульного батальона десантников.

Учения проходили на немецкой земле в сотрудничестве с иностранными армиями из разных стран, включая США, Германию и Великобританию.

В рамках данных учений бойцы ЦАХАЛ тренировались в сотрудничестве с иностранными армиями.

Цели учений состояли в улучшениях способности к взаимному сотрудничеству между участвующими армиями, совместному обучению и применению сил.

Во время учений войска одновременно осваивали новые приемы и подкрепляли имеющиеся навыки.

ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”

ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X” ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X” ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X” ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X” ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X” ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”
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