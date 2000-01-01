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Nakonu.com
ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”
27.04 20:41 MIGnews.com
Завершились учения Allied Spirit X с участием солдат патрульного батальона десантников.
Учения проходили на немецкой земле в сотрудничестве с иностранными армиями из разных стран, включая США, Германию и Великобританию.
В рамках данных учений бойцы ЦАХАЛ тренировались в сотрудничестве с иностранными армиями.
Цели учений состояли в улучшениях способности к взаимному сотрудничеству между участвующими армиями, совместному обучению и применению сил.
Во время учений войска одновременно осваивали новые приемы и подкрепляли имеющиеся навыки.
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