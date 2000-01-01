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Nakonu.com
Штурм границы: массовое помешательство в Газе
27.04 19:52 MIGnews.com
ХАМАС попытался совершить новум масштабную провокацию, отправив сотни палестинцев “на штурм границы”. В ходе столкновений с ЦАХАЛем несколько человек убиты, около 30 ранены.
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