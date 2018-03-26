Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада
26.03 15:31 MIGnews.com
Древний город Каркассон, занесенный в Книгу Культурного Наследия ООН может теперь похвастаться сомнительной славой джихадистского гнезда на юге Франции. Французские политики, как один, выступили в гневным осуждением теракта очередного “террориста-одиночки” и выражают сочувствие жителям города, потрясенных неожиданным и непредсказуемым несчастью. За фасадом дешевой официальной риторики, однако, скрывается простая и страшная правда - часть города, как и кварталы сотен других городов Франции превратилась в инкубатор джихада и элемент машины уничтожения западной цивилизации. Для этого достаточно пройтись по тихим улочкам квартала Озанам, на которых вырос террорист Радуан Лакдим. Надписи на стенах домов гласят: "EIIL - Etat Islamique - Исламское Государство", "Да Здравствует Палестина!", "Трахни Израиль!", "Трахни Олланда!", "Сила Багдада", "Тавхид!", Трахни иллюминати!". Подробнее о проблеме Каркассона можно прочитать в материале "Салафит-драгдиллер из клоаки сецессии"
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