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Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада

26.03 15:31   MIGnews.com

Древний город Каркассон, занесенный в Книгу Культурного Наследия ООН может теперь похвастаться сомнительной славой джихадистского гнезда на юге Франции. Французские политики, как один, выступили в гневным осуждением теракта очередного “террориста-одиночки” и выражают сочувствие жителям города, потрясенных неожиданным и непредсказуемым несчастью. За фасадом дешевой официальной риторики, однако, скрывается простая и страшная правда - часть города, как и кварталы сотен других городов Франции превратилась в инкубатор джихада и элемент машины уничтожения западной цивилизации. Для этого достаточно пройтись по тихим улочкам квартала Озанам, на которых вырос террорист Радуан Лакдим. Надписи на стенах домов гласят: "EIIL - Etat Islamique - Исламское Государство", "Да Здравствует Палестина!", "Трахни Израиль!", "Трахни Олланда!", "Сила Багдада", "Тавхид!", Трахни иллюминати!". Подробнее о проблеме Каркассона можно прочитать в материале "Салафит-драгдиллер из клоаки сецессии". EIIL - Etat Islamique - Исламское Государство Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада
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