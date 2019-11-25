Жириновский предложил расширить границы самообороны

25.11 15:22 MIGnews.com

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По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в ближайшее время он внесет в Госдуму законопроект, который снимет с граждан ответственность за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия."Сегодня россияне, защищающие свою жизнь и жизни своих родственников от бандитов, зачастую сами оказываются за решеткой, поскольку в наших законах действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, - потерпевшего переводят в разряд обвиняемых. Причем у нас сегодня нет четких критериев оценки этой угрозы", - пояснил парламентарий в интервью, пишет пресс-служба.Жириновский сослался на законы США, где действует норма "Мой дом - моя крепость".