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Израиль отверг германское посредничество в мирном процессе

24.04 17:50   MIGnews.com

Израильское радио сообщает о том, что правительство отвергло предложение о германском посредничестве в переговорах о мире с палестинцами.

Сообщение об этом появилось на фоне визита министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Израиль и Рамаллу.

Габриэль, член социал-демократической партии, несколько лет назад в своем facebook проклял “политику апартеида” Израиля. Он отказался извиняться за подобные заявления.
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