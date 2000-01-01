Израиль отверг германское посредничество в мирном процессе

24.04 17:50 MIGnews.com

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Израильское радио сообщает о том, что правительство отвергло предложение о германском посредничестве в переговорах о мире с палестинцами.Сообщение об этом появилось на фоне визита министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Израиль и Рамаллу.Габриэль, член социал-демократической партии, несколько лет назад в своем facebook проклял “политику апартеида” Израиля. Он отказался извиняться за подобные заявления.