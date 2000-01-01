Военно-морские подразделения корпуса стражей исламской революции Ирана провели масштабные учения в Ормузском проливе. Учения начались после того, как в Персидский залив зашла американская авианосная группа во главе с авианосцем John C. Stennis. В ходе учений отрабатывались действия против вражеских военно-морских формирований и была совершена высадка на остров Касем. Командующий Корпусом генерал-майор Али Джафари заявил: "Мы надеемся, что наши враги осознали, насколько опустошительным будет наш ответный удар”. Иранцы опасаются, что США попытается остановить экспорт иранской нефти в рамках санкций, наложенных на Тегеран.