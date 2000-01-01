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Эрдан атаковал департамент внутренних расследований полиции

22.04 11:21   MIGnews.com

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан подверг резкой критике деятельность департамента внутренних расследований полиции в связи с инцидентом во время эвакуации незаконного бедуинского поселения Умм эль-Хиран в Негеве.

Эрдан, в интервью 12-му каналу израильского ТВ заявил: “Я считаю, что департамент внутренних расследований провел расследование этих событий в скандальной манере, которая предопределила результат заранее”.

Эрдан намекнул, что соображения следователей не были чисто профессиональными и атаковал сливы из департамента немедленно после начала следствия.

Эрдан заявил: “Я не знаю почему, я не знаю, стояли ли за этим политические соображения, но это было слито в прессу ради того, чтобы у общественности создалось впечатление о том что это - не террористическая атака. Есть данные, которые, с моей точки зрения, если бы были опубликованы, сбалансировали бы общественное мнение, и не каждый бы поверил в то, что здесь не идет речь о террористической атаке”.
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