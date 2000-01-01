Израиль завершил создание многоуровневой системы ПРО

21.03 13:06 MIGnews.com

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Израиль стал одним из первых государств в распоряжении которого есть многоуровневая система противоракетной обороны. Командующий противовоздушной обороной ВВС ЦАХАЛа бригадный генерал Цвика Яхимович заявил, что батарея системы ПРО “Праща Давида”. “Праща Давида” является “средним уровнем” в многоуровневой системе ПРО ЦАХАЛа. На нижнем уровне стоят ПРО “Железный купол”, на верхнем, для защиты от баллистических ракет - различные модификации Arrow. Хаимович заявил: “Праща Давида” дает нам большие возможности и делает нашу защиту более эффективной. Но таких средств никогда не бывает достаточно. Это никогда не бывает герметичным”.