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ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей

20.12 20:18   MIGnews.com

ЦАХАЛ в четверг начали процесс нейтрализации туннелей "Хизбаллы", которые проникли в северную часть Израиля из Ливана и находились под контролем операции "Северный щит".





Обезвреживание тоннелей будет осуществляться несколькими способами и средствами, которые устранят угрозу, создаваемую туннелями, и не позволят террористической организации "Хизбалла" использовать их и реализовать свои планы, заявили военные.

Бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что, хотя нейтрализация туннелей происходит на израильской территории, "Хизбалла" не сможет использовать туннели с их территории.

Военные также заявили, что войска продолжают операцию “как планировалось” по выявлению других туннелей, прорытых вдоль границы.

Известно, что для нейтрализации туннелей не будет использоваться взрывчатка.

ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей

ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей

ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей

ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей
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