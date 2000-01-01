ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей

20.12 20:18 MIGnews.com

החל שלב הנטרול וההשמדה של מנהרות הטרור ההתקפיות חוצות הגבול אשר נחשפו בידי צה"ל במסגרת מבצע "מגן צפוני". שלב זה יבוצע בכמה שיטות ואמצעים אשר יוציאו את המנהרות מכלל שימוש וימנעו מארגון הטרור חיזבאללה להשתמש בהן ולממש את תוכניותיו. האחריות על חפירת המנהרות מוטלת על ממשלת לבנון pic.twitter.com/meBLbp6KC5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 20 декабря 2018 г.

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ЦАХАЛ в четверг начали процесс нейтрализации туннелей "Хизбаллы", которые проникли в северную часть Израиля из Ливана и находились под контролем операции "Северный щит".Обезвреживание тоннелей будет осуществляться несколькими способами и средствами, которые устранят угрозу, создаваемую туннелями, и не позволят террористической организации "Хизбалла" использовать их и реализовать свои планы, заявили военные.Бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что, хотя нейтрализация туннелей происходит на израильской территории, "Хизбалла" не сможет использовать туннели с их территории.Военные также заявили, что войска продолжают операцию “как планировалось” по выявлению других туннелей, прорытых вдоль границы.Известно, что для нейтрализации туннелей не будет использоваться взрывчатка.