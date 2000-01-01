ЦАХАЛ приступил к уничтожению туннелей
20.12 20:18 MIGnews.com
ЦАХАЛ в четверг начали процесс нейтрализации туннелей "Хизбаллы", которые проникли в северную часть Израиля из Ливана и находились под контролем операции "Северный щит".
Обезвреживание тоннелей будет осуществляться несколькими способами и средствами, которые устранят угрозу, создаваемую туннелями, и не позволят террористической организации "Хизбалла" использовать их и реализовать свои планы, заявили военные.
Бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что, хотя нейтрализация туннелей происходит на израильской территории, "Хизбалла" не сможет использовать туннели с их территории.
Военные также заявили, что войска продолжают операцию “как планировалось” по выявлению других туннелей, прорытых вдоль границы.
Известно, что для нейтрализации туннелей не будет использоваться взрывчатка.
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