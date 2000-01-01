Израиль: рабочая неделя станет короче на час

20.04 18:42 MIGnews.com

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Приближающиеся выборы на пост главы Гистадрута заставляют претендентов изыскивать неожиданные ходы, чтобы укрепить свои позиции. В этом отношении занимающий пост председателя Гистадрута Ави Нисанкорен обладает намного более широкими возможностями и не стесняется воспользоваться ими. В конце прошлой недели он подписал новое коллективное соглашение с организациями работодателей, согласно которому рабочая неделя в Израиле станет короче на час, что никак не скажется на размере заработной платы.Новая рабочая неделя войдет в силу в июле этого года и ее продолжительность составит 42 часа вместо 43 сегодня. Месячная зарплата будет высчитываться на основе 182 часов вместо 186, как это делается сегодня. Новое коллективное соглашение включает в себя дополнения относительно работы в ночные смены, а также сверхурочные часы работы. К примеру, работодателям будет разрешено строить график работы таким образом, что работник будет работать 7 ночей в течение двух недель. Количество сверхурочных в течение рабочей неделе будет ограничено 16 часами. Если речь идет о неделе, во время которой у работника были ночные смены, то количество сверхурочных будет устанавливаться в соответствии с количеством дневных смен.Рабочая неделя будет укорочена уже в июле, но только при условии, что к этому времени не будет принято окончательное решение относительно введения в Израиле удлиненного выходного, включающего воскресенье.Как известно, на повестке дня находится инициатива, согласно которой один раз в два месяца каждый работник в Израиле будет выходить на «длинный выходной» - с пятницы по воскресенье включительно. При этом недоработанные часы будут перераспределены по рабочим дням – к каждому дню добавится четверть часа. Один из «длинных выходных» будет выпадать в течение летних каникул, два других — на пасхальные и ханукальные каникулы, что должно помочь родителям "пережить" каникулы и провести больше времени с детьми. Решение о "длинных выходных" было принято в рамках усилий сократить рабочую неделю в Израиле, чтобы приблизиться к показателям продолжительности рабочей недели, принятым в странах OECD, что, впрочем, никак не впечатлило ассоциацию промышленников, объединение малых предприятий и союз частных предпринимателей, которые выступают против инициативы, которая фактически ляжет на их плечи.