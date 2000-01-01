Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур
20.02 19:51 MIGnews.com
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые в истории нанес официальный визит в Сингапур.
В свете этих событий глава правительства на своей странице в Facebook написал:
"Теплый прием в Сингапуре. Трогательно было услышать здесь наш гимн "Атиква". Успешные встречи с премьер-министром Ли Сяньлуном и президентом Сингапура Тони Таном. Укрепляем связи между нашими странами!
Израиль и Сингапур сначала были маленькими странами без природных ресурсов, поэтому для своего развития разрабатывали технологии. Сегодня мы продвигаем наше сотрудничество для большего роста наших экономик!"
Поделиться