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Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур

20.02 19:51   MIGnews.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые в истории нанес официальный визит в Сингапур.

В свете этих событий глава правительства на своей странице в Facebook написал:

"Теплый прием в Сингапуре. Трогательно было услышать здесь наш гимн "Атиква". Успешные встречи с премьер-министром Ли Сяньлуном и президентом Сингапура Тони Таном. Укрепляем связи между нашими странами!

Израиль и Сингапур сначала были маленькими странами без природных ресурсов, поэтому для своего развития разрабатывали технологии. Сегодня мы продвигаем наше сотрудничество для большего роста наших экономик!" Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур
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