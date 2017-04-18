"Смерть Израилю": Иран грозит самолетами и ПРО
19.04 09:49 MIGnews.com
В Тегеране состоялся пышный военный парад с участием высшего руководства исламской республики. На параде были показаны новые виды вооружений, в том числе С-300, зенитные ракеты дальнего радиуса действия. Также состоялся воздушный парад с участием самолетов разных типов. Президенту Хасану Рухани продемонстрировали “иранский стелс” F-313. “Стелс” пока только может кататься по дорожке, и есть сомнения в том, что эта машина способна взлететь. Подробно она описана в материале "Испытания иранского стелса F-313"
. На многих ракетах, провезенных по Тегерану красовались лозунги “Смерть Израилю” с кулаком, пробивающим Звезду Давида. Иранцы утверждают, что недавно полученные от России системы С-300 уже развернуты и поставлены на боевой дежурство. Командование ВВС Израиля, однако, ранее заявляло, что С-300 “не является непреодолимым препятствием”.
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