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Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

19.01 12:09   MIGnews.com

На пожаре в торговом центре Plasco в Тегеране погибли 30 пожарных, сообщило государственное ТВ Ирана.

Здание обрушилось в течение считанных секунд, во время трансляции репортажа евидения о происходящем. В момент обвала журналист начал передавать свой репортаж.

Полиция сдерживала толпу продавцов и покупателей, пытавшихся спасти ценности, оставшиеся в горящем здании.

Здание Plasco считалось одной из икон Тегерана. Оно было построено в начале 60-х еврейским бизнесменом Хабибом Эльганияном и в то время было самым высоким в городе. Эльганияна казнили в 1979 году, обвинив его в том, что он является “сионистским шпионом”.



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