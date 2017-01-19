Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

19.01 12:09 MIGnews.com

فیلم جدید: لحظه ریزش ساختمان #پلاسکو تهران pic.twitter.com/TYOGsEMkog — جام جم آنلاین (@jamejamCPI) January 19, 2017

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На пожаре в торговом центре Plasco в Тегеране погибли 30 пожарных, сообщило государственное ТВ Ирана.Здание обрушилось в течение считанных секунд, во время трансляции репортажа евидения о происходящем. В момент обвала журналист начал передавать свой репортаж.Полиция сдерживала толпу продавцов и покупателей, пытавшихся спасти ценности, оставшиеся в горящем здании.Здание Plasco считалось одной из икон Тегерана. Оно было построено в начале 60-х еврейским бизнесменом Хабибом Эльганияном и в то время было самым высоким в городе. Эльганияна казнили в 1979 году, обвинив его в том, что он является “сионистским шпионом”.