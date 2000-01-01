Британия может отправить в Афганистан новых военных
18.05 15:57 MIGnews.com
Великобритания может увеличить количество своих военных в Афганистане в два раза после заявления США об отправке 3,5 тысяч человек в страну.
Как сообщили на RT
, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон вынес предложение отправитьт в Афганистан 450 солдат, после чего численность британской армии в стране достигла бы тысячи.
Сейчас в Афганистане около 11 тысяч американских военных и 4 тысячи от НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отправит в Афганистан 3,5 тысячи своиз военных для регулировки ситуации в регионе, в том числе, это связано с волнениями в исламском мире после переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.
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