10 000 украинцев просили о предоставлении убежища в Израиле

18.04 11:59 MIGnews.com

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Представитель управления народонаселения МВД Израиля, выступая в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ,сказал ведущему Эрелю Сегалю, что за 2016 год было получено 10 тысяч прошений о предоставлении убежища от граждан Украины и Грузии.До начала апреля этого года было получено еще пять тысяч подобных прошений.Представитель управления подчеркнул, что ни одно из этих прошений не было удовлетворено.Он также сказал, что Израиль не намерен пересматривать соглашения о безвизовом въезде с указанными государствами - несмотря на то, что именно благодаря ему количество лиц, пытающихся получить легальный статус в Израиле резко возросло.