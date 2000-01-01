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Инцидент со Стеной Плача: виноват Обама

17.05 16:03   MIGnews.com

Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин прокомментировал скандал вокруг заявлений американских дипломатов в Иерусалиме о том, что “Стена Плача относится к Западному берегу”.

Элькин заявил: “На протяжении восьми лет нам говорили: ни один кирпич не должен быть положен за пределами Зеленой Линии. Потом приняли резолюцию в Совете Безопасности, объявив все это оккупированными территориями. Поэтому непросто изменить американский подход, его источник - прежняя администрация, в реальности именно администрация Обамы приняла решение, согласно которому Стена Плача - оккупированная территория”.
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