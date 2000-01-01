Германия не советует разрывать ядерную сделку с Ираном

17.02 15:06 MIGnews.com

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Германия не желает разрывать ядерную сделку и не советует делать это Соединенным Штатам, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль."Подписав договор с Ираном, мы многого достигли. Мы выступали единым фронтом, и советуем нашим американским друзьям не отказываться от этого общего плана действий ", — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.Глава германской дипломатии считает, что отказ от совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе лишь поспособствует расширению влияния Ирана в регионе.