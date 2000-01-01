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Зарплата директора Музея Израиля - миллионы долларов

17.01 12:49   MIGnews.com

Газета Гааерц опубликовала скандальный материал о зарплатах бывшего директора Музей Израиля Джеймса Снайдера.

Снайдер работал директором музея 20 лет. Жалованье Снайдера в этот период составляло 333-343 тысячи шекелей в месяц. Кроме этого, как выяснилось сейчас, он получал вторую зарплату - от американской ассоциации друзей музея Израиля (AFIM).

В 2013-2015 годах Снайдер получил от ассоциации , в общей сложности 8,3 миллиона долларов.

Аудитор музея получил анонимную жалобу на то, что Снайдер получает деньги от AFIM. Тем не менее, музей не может этому помешать, поскольку музей и ассоциация являются отдельными организациями.

Члены совета директоров Музея выразили возмущение создавшейся ситуацией, и потребовали порвать связи со Снайдером как можно скорее.
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