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Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме

16.02 13:12   MIGnews.com

Президент Сирии Башар Асад решил продемонстрировать свой предполагаемый триумф в сирийской гражданской войне в особенном месте - в городе Хама. В 1982 году в Хаме вспыхнул мятеж против родителя Башара - Хафеза Асада. Мятеж был безжалостно подавлен, город частично разрушен, погибли до 40 тысяч человек. Весной 2011 в Хаме как и во всей Сирии, начались беспорядки, и статуя Хафеза Асада, стоявшая в центре города, была снесена. Сегодня Башар Асад почувствовал в себе достаточно сил и уверенности для того, чтобы восстановить памятник отцу на месте его кровавого злодеяния. Сирийцев, после “победы” в безжалостной гражданской войне возвращают в знакомое и отвратительное прошлое - к слоганам “Наш вечный лидер, наш бессмертный генеральный секретарь Хафез Асад”. Моделями сирийской политической механики были автократические режимы Восточной Европы, в особенности, Румыния эпохи Чаушеску. Аналогии видны в централизованном контроле лидера, терминологии культа личности, маргинальной роли партии, которой теоретически принадлежит власть, и доминирующей роли семьи лидера. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Хафез Асад и Аллах". Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме Бессмертный генеральный секретарь: статуя Асада в Хаме
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