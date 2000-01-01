Американцы призвали Индию поменять политику

13.10 17:23 MIGnews.com

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Два американских сенатора призвали премьер-министра Индии Нарендру Моди смягчить позицию страны в отношении локализации данных, предупредив, что эти меры уберут "основные торговые барьеры" между двумя странами.В письме для Моди сенаторы США Джон Корнин и Марк Уорнер, которые также являются сопредседателями собрания в Сенате в Индии, призвали его принять "нормальную структуру с легким прикосновением", которая позволила бы передавать данные и переводить средства в другие страны."Мы рассматриваем это как фундаментальный вопрос для дальнейшего развития цифровой торговли и как решающий для нашего экономического партнерства", - приводит текст письма Reuters.Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели напряжены из-за индийско-российского контракта в области вооружения, кроме того Штатам не нравятся индийские тарифы на импорт электроники, а также стремление Индии купить нефть у Ирана, несмотря на санкции США.