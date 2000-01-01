Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода
13.05 14:28 MIGnews.com
ХАМАС, накануне запланированных на 14 мая массовых шествий “Марша Возвращения” через социальные сети распространяет угрозы в отношении граждан Израиля, проживающих по соседству с Газой.
Заявление ХАМАСа гласит: “Для насильников и оккупантов - последнее предупреждение, последняя возможность для безопасной эвакуации в ваши страны истекает в 12 часов ночи 13 мая. Это - последнее предупреждение. Ваших мужчин передадут в трибунал по военным преступлениям в Гааге, ваших женщин и детей поместят в лагеря беженцев под эгидой ООН. Ваши средства и собственность будут конфискованы для выплаты компенсаций палестинским беженцам”.