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Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода

13.05 14:28   MIGnews.com

ХАМАС, накануне запланированных на 14 мая массовых шествий “Марша Возвращения” через социальные сети распространяет угрозы в отношении граждан Израиля, проживающих по соседству с Газой.

Заявление ХАМАСа гласит: “Для насильников и оккупантов - последнее предупреждение, последняя возможность для безопасной эвакуации в ваши страны истекает в 12 часов ночи 13 мая. Это - последнее предупреждение. Ваших мужчин передадут в трибунал по военным преступлениям в Гааге, ваших женщин и детей поместят в лагеря беженцев под эгидой ООН. Ваши средства и собственность будут конфискованы для выплаты компенсаций палестинским беженцам”. Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода
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