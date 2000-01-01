Бригада Голани эвакуирует сирийских раненных

13.04 13:09 MIGnews.com

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Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео и фото операции батальона Башан бригады Голани по эвакуации сирийских раненных вечером 6 апреля. Гражданские лица были ранены шрапнелью во время боя в одной из приграничных деревень. В Израиль эвакуировали семь человек - мужчину, четырех женщин и двух детей. Двухлетняя девочка с тяжелым ранением в голову была эвакуирована вертолетом вместе с ее матерью в один из израильских госпиталей. С момента начала гражданской войны в Сирии на территории Израиля была оказана помощь более чем 3 тысячам человек, из них 600 - в 2016 году.