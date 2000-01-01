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Израиль: Пурим-2017

13.03 10:26   MIGnews.com

По всему Израилю проходят праздничные мероприятия, связанные с традиционным еврейским карнавалом Пурим.

Фото: Борис Шварцман. Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017 Израиль: Пурим-2017
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