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Nakonu.com
Израиль: Пурим-2017
13.03 10:26 MIGnews.com
По всему Израилю проходят праздничные мероприятия, связанные с традиционным еврейским карнавалом Пурим.
Фото: Борис Шварцман.
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