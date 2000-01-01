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Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах

13.02 14:45   MIGnews.com

Правительство Швеции, называющее себя “первым феминистским правительством в мире” позорно предало свои принципы во время визита в Тегеран. Министр торговли Анн Линде и женщины-члены шведской торговой делегации напялили хиджабы во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и во время переговоров в Тегеране. Правительство Швеции ранее клялось проводить “феминисткую внешнюю политику” и “бороться за права женщин во всем мире”. Активистка движения за права женщин Масих Алинеджад заявила: “Европейские женщины-политики - лицемеры. Они горой стоят за французских мусульманок, и осуждают запрет на буркини., но когда речь заходит об Иране, их интересуют только деньги”. Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах
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