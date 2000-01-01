Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах
13.02 14:45 MIGnews.com
Правительство Швеции, называющее себя “первым феминистским правительством в мире” позорно предало свои принципы во время визита в Тегеран. Министр торговли Анн Линде и женщины-члены шведской торговой делегации напялили хиджабы во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и во время переговоров в Тегеране. Правительство Швеции ранее клялось проводить “феминисткую внешнюю политику” и “бороться за права женщин во всем мире”. Активистка движения за права женщин Масих Алинеджад заявила: “Европейские женщины-политики - лицемеры. Они горой стоят за французских мусульманок, и осуждают запрет на буркини., но когда речь заходит об Иране, их интересуют только деньги”.