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Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам

12.04 10:52   MIGnews.com

В Тегеране состоялись похороны семи офицеров корпуса стражей исламской революции, убитых в результате израильских ударов по авиабазе Т4 в Сирии 9 апреля. Командир корпуса Ашура корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Абадин Хоран заявил: “Мы обещаем сионистскому врагу , что гибель наших товарищей на Т4 и в других местах будет отомщена - во время и в месте по нашему выбору. Нам удалось сокрушить сионистскую мечту о ”Великом Израиле” от Нила до Евфрата, мечту поглотить исламский мир. Теперь враг дрожит от страха, осажденный со всех сторон - и со стороны Палестины, и со стороны Сирии, в ужасе ожидая нашего возмездия”. Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам
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