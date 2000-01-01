Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов
12.02 10:35 MIGnews.com
11 февраля супруга премьер-министра Сара Нетаниягу посетила Хават-Гилад и Хар-Браха и выразила соболезнования семьям убитых раввинов.
Сара Нетаниягу обняла Яэль, вдову раввина Разиэля Шеваха, и сказала ей, что ее муж был героем, а теперь она стала героиней в важной задаче по воспитанию ее детей. Супруга премьер-министра также выразила соболезнования и утешила Мириам, вдову раввина Итамара Бен-Галя, и его родителей.
Госпожа Нетаниягу также выразила семьям, находящимся в трауре, соболезнования от имени премьер-министра и от имени граждан Израиля.
Сара Нетаниягу сказала: "Мы должны быть сильными перед лицом ужаса, который причиняет боль всему миру. В эти трудные времена весь народ объединяется. Я посетила Мириам и Яэль, которые потеряли своих мужей. Они героини и сестры по большой утрате. В каждой из них я увидела огромную силу для борьбы с великой потерей и глубокой скорбью, а также для воспитания маленьких детей, потерявших отцов. Память о раввинах Разиэле и Итамаре навсегда останется в наших сердцах".
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