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Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов

12.02 10:35   MIGnews.com

11 февраля супруга премьер-министра Сара Нетаниягу посетила Хават-Гилад и Хар-Браха и выразила соболезнования семьям убитых раввинов.
Сара Нетаниягу обняла Яэль, вдову раввина Разиэля Шеваха, и сказала ей, что ее муж был героем, а теперь она стала героиней в важной задаче по воспитанию ее детей. Супруга премьер-министра также выразила соболезнования и утешила Мириам, вдову раввина Итамара Бен-Галя, и его родителей.
Госпожа Нетаниягу также выразила семьям, находящимся в трауре, соболезнования от имени премьер-министра и от имени граждан Израиля.
Сара Нетаниягу сказала: "Мы должны быть сильными перед лицом ужаса, который причиняет боль всему миру. В эти трудные времена весь народ объединяется. Я посетила Мириам и Яэль, которые потеряли своих мужей. Они героини и сестры по большой утрате. В каждой из них я увидела огромную силу для борьбы с великой потерей и глубокой скорбью, а также для воспитания маленьких детей, потерявших отцов. Память о раввинах Разиэле и Итамаре навсегда останется в наших сердцах". Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов Сара Нетаниягу посетила вдов убитых раввинов
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