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Путин распланировал восстановление Сирии

11.10 20:44   MIGnews.com

Президент России Владимир Путин заявил, что восстанавливать Сирию предстоит всему миру.

По его словам, после "сокрушительного удара по террористическому интернационалу" в стране, появились шансы на стабильность. В первую очередь, по мнению Путина, следует восстановить экономическую сферу и инфраструктуру Сирии.

Также важным вопросом является возвращение беженцев, "что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны".

"На основе итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН созданы предпосылки для активизации мирных переговоров. Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета", - добавил Путин, передает ТАСС.
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