Иран хвалится системой ПРО, сбивающей самолеты-стелт
09.06 20:45 MIGnews.com
Иран создал систему противоракетной обороны, способную сбивать вражеские истребители и беспилотники на расстоянии до 120 километров.
Новая система ПРО называется Khordad 15. Она может обнаруживать вражеские цели на расстоянии до 150 километров и работать одновременно по шести целям. Время оперативной готовности системы - пять минут. Вся система собрана из иранских компонентов, в ней задействованы зенитные ракеты Sayyad 3 .
На церемонии презентации иранской новинки выступил министр обороны исламской республики Амир Хатами. Хатами заявил, что и другие новинки иранской оборонной промышленности предназначены для защиты страны “от внешних угроз”.
Хатами также рассказал о том, что Khordad 15 может распознавать самолеты стелт на расстоянии до 85 километров и поражать их на расстоянии до 45 километров.
Военные специалисты считают, что демонстрация системы - “предупреждение” США и Израилю, которые на протяжении последних двух лет стали первыми государствами, применившими стелт в боевых условиях.
Новая система будет испытываться иранской армией и Корпусом стражей исламской революции.
В феврале Иран на празднествах, посвященных 40-летию исламской революции, представил крылатую ракету большой дальности Hoveyzeh. Ракета якобы обладает повышенной точностью и способна нести большой заряд на значительные расстояния. Тогда министр Хатами заявил: “Испытания крылатой ракеты показали, что она точно поражает цель на расстоянии 1200 километров”.
Тогда же иранская карликовая субмарина класса Ghadir произвела успешный запуск крылатой противокорабельной ракеты.
По сведениям военных специалистов, Khordad 15 является продолжением иранской разработки Talash и ее радаров.
В прошлом Иран презентовал много "суперсовременных систем вооружения" с выдающимися характеристиками. Большая часть из этих громких заявлений оказались фальшивыми. В лучшем случае, речь шла о неиспытанных в боевых условиях системах вооружений.
Между тем, генерал морской пехоты Франк Макензи заявил журналистам, что Иран планировал атаковать американские интересы в районе Ормузского пролива, но был вынужден пойти на попятную при виде наращивания американского военного кулака в Персидском заливе.
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